Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının firari sanığına kırmızı bülten

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.
Adalet Bakanlığı, Umut Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli de asli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.