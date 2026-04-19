Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gülistan Doku soruşturmasındaki 10 tutuklu Elazığ Cezaevine getirildi

11:3819/04/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 10 şüpheli dün gece yarısı konvoy halinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verilmişti. Dün gece ise son tutuklanan isim dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel olmuştu.

Ardından tüm tutuklular, Tunceli’den Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Elazığ’da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından cezaevine götürüldü. Şehir içerisinden geçen ve yüksek güvenlik önleminin alındığı konvoy dikkat çekti.



#Gülistan Doku
#Tunceli
#cinayet
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
