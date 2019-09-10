Dünya İrandan Bolton yorumu Trump bizi anlarken daha az engelle karşılaşacak
ORTADOĞU

İran'dan Bolton yorumu: Trump bizi anlarken daha az engelle karşılaşacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasıyla ABD'nin "İran gerçeğini" anlamak için daha az engelle karşılaşacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii,, sosyal medyadan, Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bolton'ın aylar önce "İran'ın 3 ay sonra olmayacağı" vaadinde bulunduğunu hatırlatan Rebii, "Biz halen duruyoruz ancak o (Bolton) gitti. Tüm İran düşmanları aynı şekilde tek tek sahneyi terk etti. Ekonomik terörün ve savaşın en büyük savunucusunun ihraç edilmesiyle Beyaz Saray, İran gerçeğini anlamak için daha az engelle karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldığını duyurmuş, yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağını kaydetmişti.

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