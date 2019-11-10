Dünya İrandan Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarına destek
ORTADOĞU

İran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına destek

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’taki gösterilerin İran’a taşınmak istendiği yönündeki açıklamalarına destek vererek, “Bazı gizli eller Irak’taki olayları İran içlerine taşımak istiyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
​İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi
​İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada dördüncü adıma geçerek ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini ifade eden Musevi diplomasiye olabildiğince fırsat tanıdıklarının altını çizerek, “Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada aşamalı bir şekilde ilerleme yolunu seçtik. Doğrudan anlaşmadan ayrılabilirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya sözünü tutmadı Barış Pınarı Harekatı devam edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya sözünü tutmadı Barış Pınarı Harekatı devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’taki gösterilerin İran’a taşınmak istediği yönündeki açıklamalarına değinen Musevi, şu ifadelere yer verdi:

  • "Sayın Erdoğan’ın Irak’taki olayların İran içlerine taşınmak istendiği yönündeki açıklamaları doğru ve yerinde. Bazı gizli eller Irak’ta yaşananları İran içlerine taşımak istiyor. Bölge ülkelerinin bu konuda hassas ve bilinçli olmaları iyi bir şey”

"Dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta aralarında TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'in de yer aldığı gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Geçtiğimiz hafta Macaristan temaslarının ardından dönüşte medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’taki gösterilere ilişkin şunları konuştu:

  • "Şunu açık ve net söylüyorum; burada özellikle Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek"

Lübnanlı Şii alimlerden Hamaney'e sert eleştiri: Yolsuzlukların arkasındasın
DÜNYA
Lübnanlı Şii alimlerden Hamaney'e sert eleştiri: Yolsuzlukların arkasındasın
Hedef 10 milyar dolar

Hedef 10 milyar dolar
4 kişilik aileye hüzünlü veda

4 kişilik aileye hüzünlü veda

Yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.
Hollanda şaşırttı

Hollanda şaşırttı

​"Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil, kararı onlar verecek".
YPG sivilleri <br>hedef aldı

YPG sivilleri
hedef aldı

​Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'da gol sesi

Trabzon'da gol sesi

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
İstanbul'da düğünde kanlı saldırı

İstanbul'da düğünde kanlı saldırı

​Pendik'teki olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Türkiye ibadete açtı

Türkiye ibadete açtı

Ermeni Kilisesi'ni YPG'li teröristler mevzi haline getirmişti.
Tanesi 50 TL

Tanesi 50 TL

Antalya'da üreticinin yeni gözdesi oldu.
Dev tatbikat başladı

Dev tatbikat başladı

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.
2020'de <br>ibadete açılacak

2020'de
ibadete açılacak

2017 yılında temeli atılan Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor.

13 milyonu aştı

13 milyonu aştı

Türkiye 'geleceğe nefes' projesine sahip çıktı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Cumhuriyetimizin<br> lafla istismarını yapmadık

Cumhuriyetimizin
lafla istismarını yapmadık

Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.
Devreyi kapatabilir

Devreyi kapatabilir

​Galatasaray'a Andone'den kötü haber geldi.
Okulu<br>karargaha çevirmişler!

Okulu
karargaha çevirmişler!

Teröristlere ait askeri malzemeler ele geçirildi.
Son 24 saatte<br>16 saldırı

Son 24 saatte
16 saldırı

Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.