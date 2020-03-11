Dünya İrandan güzel haber Bakan koronavirüsü yenerek taburcu oldu
ORTADOĞU

İran'dan güzel haber: Bakan koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, iyileşerek taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı.
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin iyileştiği bildirildi.

  • İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Rahmani'nin danışmanı Ali Ekber Rızayi, "Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Allah'ın yardımı ve doktorlar ile sağlık personelinin çabalarıyla iyileşerek hastaneden taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Rızayi, İranlı Bakan'ın nekahet dönemini evinde geçirdiğini belirtti.

Koronavirüsün etkisi uydu görüntülerinde
OYNAT 00:55
Koronavirüsün etkisi uydu görüntülerinde
Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya dünyanın en kalabalık kentleri koronavirüs nedeniyle ilk kez bu kadar boş görüntülendi.

Ne olmuştu?

İran medyası, 4 Mart'ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'de Kovid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 25 Şubat'ta koronavirüs teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de bugün iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklanmıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplandı
HAYAT
Koronavirüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplandı

İran'da koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
DÜNYA
Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
DÜNYA
Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.