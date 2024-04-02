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Dünya

İran'dan İsrail'in konsolosluk saldırısına sert tepki: Cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör devleti İsrail'in İran konsolosluğu saldırısına sert tepki göstererek, "Bu alçakça cinayet cevapsız kalmayacaktır" dedi.

11:49 - 2/04/2024 Tuesday
DHA
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran konsolosluk binasına İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadığını duyurdu. Reisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının 'cevapsız kalmayacağını' belirtti.


İran Cumhurbaşkanı Reisi, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırgan ve alçakça eylemi, Sardar Mohammad Reza Zahedi ve Sardar Mohammad Hadi Haji Rahimi ile 5 arkadaşlarının şehit edilmesiyle sonuçlanmıştır Uluslararası kuralların açık bir ihlali olan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyorum" dedi.



"Bu alçakça cinayet cevapsız kalmayacak"


Reisi, İsrail'in başarısız olduğunu ve gündemine 'suikastları' aldığını vurgulayarak, "Direniş Cephesi mücahitlerinin inanç ve iradesi karşısında defalarca yenilgiye uğrayan ve başarısızlığa uğrayan Siyonist rejim, kendini kurtarma mücadelesinde suikastları gündemine almıştır ancak bilmelidir ki bu tür insanlık dışı tedbirlerle uğursuz hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Gün geçtikçe direniş cephesinin güçlenmesine ve özgür milletlerin onların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete şahit oluyoruz. Bu alçakça cinayet cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



#İran
#İsrail
#konsolosluk
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