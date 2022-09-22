Dünya İrandan tehdit gibi Azerbaycan açıklaması Sessiz kalmayacağız
ASYA

İran'dan tehdit gibi 'Azerbaycan' açıklaması: Sessiz kalmayacağız

Erivan'ın provokasyonu sonucu başlayan Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili açıklamada bulunan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Bakü'nün aldığı toprakları kastederek, "Sessiz kalmayacağız" dedi.

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İrandan tehdit gibi Azerbaycan açıklaması: Sessiz kalmayacağız
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

"Sessiz kalmayacağız"

İran-Irak savaşının yıl dönümünde konuşma yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son askeri gerilime değinerek, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir" dedi.

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"Karşı karşıya geliriz"

Körfez ülkelerini de uyaran Bakıri, İsrail ile ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir ve bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. Elbette biz onların tüm adımlarını yakından takip ediyoruz. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini kaydeden Bakıri, ABD ve İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu ve bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifakın oluşacağını söyledi.

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Ne olmuştu?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

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