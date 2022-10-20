Dünya İrandan Ukrayna açıklaması Böyle bir politikamız yok
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İran'dan Ukrayna açıklaması: Böyle bir politikamız yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Rusya ile savunma iş birliği olduğunu ancak Ukrayna’ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü açıkladı. Abdullahiyan paylaşımında, Borrell'e açık politikalarının Ukrayna'da savaşa ve gerginliğe karşı çıkmak olduğunu hatırlattığını belirtti.

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İrandan Ukrayna açıklaması: Böyle bir politikamız yok
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Rusya ile savunma iş birliği olduğunu ancak Ukrayna’ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü açıkladı.

Abdullahiyan paylaşımında, Borrell'e açık politikalarının Ukrayna'da savaşa ve gerginliğe karşı çıkmak olduğunu hatırlattığını belirtti.

İran füzelerinin Ukrayna’ya karşı kullanılmak üzere Rusya’ya gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu söyleyen Abdullahiyan, “Rusya ile savunma iş birliğimiz var ancak Ukrayna’ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle politikamız değil” ifadelerini kullandı.

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