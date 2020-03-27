İran'ı bir yandan koronavirüs salgını bir yandan da deprem vuruyor: 5,4 büyüklüğünde gerçekleşti

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Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir

Türkiye'de hastanelere koronavirüs şikayeti ile başvuran hastaların bir bölümünden sağlık durumunu evlerinde izlemesi isteniyor ve süreç aile hekimleri tarafından kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları, yakın dönemde evde test uygulamasına geçilebileceğini ve konunun Bilim Kurulu'nun masasında olduğunu belirtiyor.