Dünya İranı bir yandan koronavirüs salgını bir yandan da deprem vuruyor 5,4 büyüklüğünde gerçekleşti
ORTADOĞU

İran'ı bir yandan koronavirüs salgını bir yandan da deprem vuruyor: 5,4 büyüklüğünde gerçekleşti

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Deprem, ülkenin Kirman şehrinde meydana geldi.
Deprem, ülkenin Kirman şehrinde meydana geldi.

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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