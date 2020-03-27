İran'ı bir yandan koronavirüs salgını bir yandan da deprem vuruyor: 5,4 büyüklüğünde gerçekleşti

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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