İran'ı kum fırtınası vurdu: 800 kişi hastanelik oldu

Öte yandan, resmi daireler, bankalar, tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edilen Loristan eyaletinde yapılan ölçümlerde eyaletin birçok yerinde hava kirliliğinin 500 mikrogram/metreküp ölçüldüğü bunun da insan sağlığı için tehlikeli olduğu kaydedildi.