İran'ı kum fırtınası vurdu: 800 kişi hastanelik oldu

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 800 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Huzistan Meteoroloji Kurumu ise yaptığı açıklamada dün gece başlayan kum fırtınasının kaynağının Suudi Arabistan ve Irak olduğunu belirterek havanın halk sağlığı için tehlikeli olduğunu ifade eden “kırmızı alarm” vermişti.
Havadaki toz taşınımının fazla olması ve oluşan hava kirliliği nedeniyle İran'ın Loristan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Merkezi ve nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr eyaletlerinde bugün için resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edilmişti.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).