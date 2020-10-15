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Dünya İranın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü
ASYA

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü ve roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı iki köye 10 roket düştüğü ve roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti." dedi.

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  • Rad, "Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasında, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

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Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.

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