İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

Tokyo'nun 'Yerebatan Sarnıcı' açıldı: Türünün en büyük örneği

Japonya'da sel baskınlarına karşı Yerebatan Sarnıcı benzeri bir yapı inşa edildi. Japonya'nın 'Parthenon'u olarak adlandırılan rezervuar 90 metre derinliğe ulaşıyor. Türünün en büyük örneği olan bu rezervuarda fırtına ve tayfunların getirdiği sel suları tünelden dışarı atılıyor ve bu sayede dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo'nun su baskınlarından korunması amaçlanıyor. 2006 yılında tamamlanan rezervuar yaklaşık 17 milyar Türk Lirası malolmuştu. Rezervuar bu yıl eylül ayı itibarıyla yaklaşık yedi kez faaliyete girdi.



