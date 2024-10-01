İsrail'de iki ayrı meydanda eş zamanlı silahlı saldırı: Sekiz ölü

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e füze saldırısı başlattı. Tel Aviv'e düşen hipersonik füzeler olduğu görüldü, şehirde sirenler çaldı. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah'ın şehadetine cevap olarak işgal altındaki toprakları vuruyoruz. Eğer İsrail karşılık verirse saldırılar daha da şiddetli olacak." denildi. İsrail, toplamda 500 füze ile yapılan saldırıda ölen olmadığını duyurdu. Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapatırken ABD Başkanı Joe Biden da ulusal güvenlik ekibini topladı.