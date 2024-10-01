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İsrail'de iki ayrı meydanda eş zamanlı silahlı saldırı: Sekiz ölü

İsrail'de iki ayrı meydanda eş zamanlı silahlı saldırı: Sekiz ölü

20:261/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
IHA
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İsrail'de silahlı saldırıda dört kişi öldü.
İsrail'de silahlı saldırıda dört kişi öldü.

İran, terör devleti İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Onlarca füzenin vurduğu İsrail'de o sıralarda ise bir de silahlı saldırı gerçekleşti. İsrail'in Yafa kentinde iki ayrı meydanda eş zamanlı olarak düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi öldü. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin etkisiz hale getirildiği de aktarıldı.

İran'ın balistik füzelerle vurduğu İsrail'de düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre,
Yafa
kentinde düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi öldü.


Saldırıda yedi kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı, iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.




#İsrail
#silahlı saldırı
#Tel Aviv

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