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Dünya

İran'ın 'cılız' saldırısına İsrail böyle karşılık verecek

İran'ın Tel Aviv'e yönelik 'cılız' saldırı girişimini yorumlayan savunma uzmanları İsrail'in bundan sonra atabileceği adımların İran'a yönelik yaptırım şeklinde olacağını söylüyor.

11:21 - 14/04/2024 Pazar
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İsrail'e İran saldırısı
İsrail'e İran saldırısı

Savunma uzmanları İsrail'in bundan sonra atabileceği adımların İran'a yönelik yaptırım şeklinde olacağını söylüyor.


İsrail'in ABD eski büyükelçisi Michael Oren , CNN'den Wolf Blitzer'e Cumartesi gecesi gerçekleşen saldırının ardından "kuralların değiştirilmesi gerektiğini" söyledi.


Oren, "Bu, büyük ölçüde İran insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin ilk dalgasının verdiği hasarın boyutuna bağlı olaca. Fakat her halükarda, Orta Doğu'dayız ve burada baskı ve caydırıcılık çok büyük önem taşıyor. İsrail'in bu kadar büyük çapta bir saldırıya uğrayabileceğini ve buna anlamlı bir karşılık vermeyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.


Eski İsrail ulusal güvenlik danışmanı Eyal Hulata , askeri misillemenin mevcut tek yanıt olmadığını, İran'a karşı daha fazla uluslararası yaptırımın mümkün olabileceğini söyledi.


"Askeri müdahale olmayacak"


İsrail'in eski ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Eyal Hulata, bundan sonra olması gereken
"tek şeyin askeri müdahale olmadığını"
belirterek, İran'ın eylemlerini kınadığını ve İran'a daha fazla yaptırım çağrısında bulunduğunu ekledi.

İran yıllardır ülke ekonomisine zarar veren bir dizi uluslararası yaptırımla karşı karşıya. Ancak bunların hükümetin İsrail'e ve Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değiştirmede sınırlı etkisi oldu.



İsrail: İran İHA’ları ülkeye doğru ilerliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. İran beklenen İsrail saldırısını başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. IDF’nin İHA’ları izlediğini belirten Hagari, İHA’ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti. Hagari, başka saldırılar olması halinde IDF'nin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi. Ülkede sirenlerin yalnızca İHA’ların İsrail hava sahasına girdiğinde çalacağını kaydeden Hagari, IDF'nin hedefleri mümkün olduğunca erken imha etmek için çalışacağını vurguladı.


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