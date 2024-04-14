İran'ın 'cılız' saldırısına İsrail böyle karşılık verecek

Oren, "Bu, büyük ölçüde İran insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin ilk dalgasının verdiği hasarın boyutuna bağlı olaca. Fakat her halükarda, Orta Doğu'dayız ve burada baskı ve caydırıcılık çok büyük önem taşıyor. İsrail'in bu kadar büyük çapta bir saldırıya uğrayabileceğini ve buna anlamlı bir karşılık vermeyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.