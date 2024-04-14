İran'ın 'cılız' saldırısına İsrail böyle karşılık verecek

Savunma uzmanları İsrail'in bundan sonra atabileceği adımların İran'a yönelik yaptırım şeklinde olacağını söylüyor.
İsrail'in ABD eski büyükelçisi Michael Oren , CNN'den Wolf Blitzer'e Cumartesi gecesi gerçekleşen saldırının ardından "kuralların değiştirilmesi gerektiğini" söyledi.
Oren, "Bu, büyük ölçüde İran insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin ilk dalgasının verdiği hasarın boyutuna bağlı olaca. Fakat her halükarda, Orta Doğu'dayız ve burada baskı ve caydırıcılık çok büyük önem taşıyor. İsrail'in bu kadar büyük çapta bir saldırıya uğrayabileceğini ve buna anlamlı bir karşılık vermeyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Eski İsrail ulusal güvenlik danışmanı Eyal Hulata , askeri misillemenin mevcut tek yanıt olmadığını, İran'a karşı daha fazla uluslararası yaptırımın mümkün olabileceğini söyledi.
"Askeri müdahale olmayacak"
İran yıllardır ülke ekonomisine zarar veren bir dizi uluslararası yaptırımla karşı karşıya. Ancak bunların hükümetin İsrail'e ve Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değiştirmede sınırlı etkisi oldu.