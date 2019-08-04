İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait çıktı

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Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyonun söz konusu olmadığını bildirdi.