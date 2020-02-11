İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi

Suriye rejimine ait helikopterin düşürülme anı kamerada

Suriye'nin İdlib kentine yakın bölgede yer alan Serakib-Niyrab hattında rejime ait bir helikopter, muhalifler tarafından düşürüldü. Helikopterin alev topuna dönüp düştüğü ve enkaz alanından ilk görüntüler böyle kaydedildi.