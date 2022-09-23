İran'ın 'sessiz kalmayacağız' açıklamasının ardından Arap Birliği'nden Azerbaycan'a dikkat çeken teklif

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

DÜNYA İran'dan tehdit gibi 'Azerbaycan' açıklaması: Sessiz kalmayacağız

Onur konuğu olarak davet edildi

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir'de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bakan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun'un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

İran: Sessiz kalmayacağız

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, dün yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Ermenistan'dan aldığı toprakları kastederek, "Sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

REKLAM