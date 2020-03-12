Dünya İranın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
ORTADOĞU

İran'ın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
(Arşiv)
(Arşiv)

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şadkam, "8 uzman (doktor), 22 hemşire ve laborant koronavirüse yakalandı." dedi.

Şadkam, söz konusu eyaletteki hastanelerde koronavirüsten 410 kişinin tedavi gördüğünü kaydetti.

14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Öte yandan, İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 14'e yükseldi.

Tahran Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habibulllah Pirevi, dün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran medyasına göre, ülkede şu ana kadar, 9 doktor ve 4 hemşire salgında yaşamını yitirdi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı.
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Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu.
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Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.
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Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
Title
Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
Title
Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.


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