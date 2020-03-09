Dünya İranlı Milletvekili Koronavirüs konusunda halka yalan söyledik
ORTADOĞU

İranlı Milletvekili: Koronavirüs konusunda halka yalan söyledik

Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı" dedi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüsten dolayı ölüm sayıları artıyor.
İran'da koronavirüsten dolayı ölüm sayıları artıyor.

İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

  • "Etemadonline" haber sitesine göre, virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
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Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
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Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.

İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

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