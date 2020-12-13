İranlı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı

Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu. Baba Aytaç Atasoy 'Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum' dedi.