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Dünya İranlı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğanın okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı
ASYA

İranlı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı

İran Meclisi'nde 225 milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımladı.

Haber Merkezi AA
İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.
İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımladı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı 225 milletvekilinin imzaladığı metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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İran Dışişleri "Yanlış anlaşılma giderildi" demişti

İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında yapılan görüşme sonrası iki ülke arasında "şiir kaynaklı" yanlış anlaşılmanın giderildiği belirtilmişti.

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