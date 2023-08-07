|
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Remzi Fethi Hamid, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11:13 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığı, birkaç gün önce Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde vurulan Hamid'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Silvad Belediye Başkanı Raid Hamid, Filistinli gencin yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında arabasındayken silahla vurulduğunu belirtti.

İsrail basını, ateş açan kişinin Yahudi yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olduğunu yazdı.

Göğsünden ve karnından yaralanan Filistinli genç Ramallah'taki bir hastanede tedavi görüyordu.


#İsrail
#Silvad beldesi
#Batı Şeria
#Ramallah
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK-SSK, Bağkur emeklilerine %60 kök zam heyecanlandırdı!