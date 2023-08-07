İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgalci İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil ve diğer bazı kentlerinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenledi. İşgalci İsrail güçleri, El Halil kenti ve beldelerinden 16 Filistinliyi, Kalkilya kentinde de 2'si kardeş olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 5 kişinin, Nablus'ta da 1 kişinin işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.