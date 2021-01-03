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İşgalci güçten Doğu Kudüs’te yıkım emri

İşgalci güçten Doğu Kudüs’te yıkım emri

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin’in genelinde ve Doğu Kudüs’te yıkım tehidid 2021’de de devam ediyor. Doğu Kudüs’ün Silwan semtinde yerleşik bulunan birkaç Filsitinli aile evlerini hedef alan yıkım emri tehdidiyle karşı karşıya. Aralık ayında İsrail belediyesi, Al-Bustan bölgesinde ikamet eden birkaç Filistinli aileye, evlerini hedef alan bir yıkım emri gönderdi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Aralık ayında İsrail belediyesi, Al-Bustan bölgesinde ikamet eden birkaç Filistinli aileye, evlerini hedef alan bir yıkım emri gönderdi.
Aralık ayında İsrail belediyesi, Al-Bustan bölgesinde ikamet eden birkaç Filistinli aileye, evlerini hedef alan bir yıkım emri gönderdi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin’in genelinde ve Doğu Kudüs’te yıkım tehidid 2021’de de devam ediyor. Doğu Kudüs’ün Silwan semtinde yerleşik bulunan birkaç Filsitinli aile evlerini hedef alan yıkım emri tehdidiyle karşı karşıya. Aralık ayında İsrail belediyesi, Al-Bustan bölgesinde ikamet eden birkaç Filistinli aileye, evlerini hedef alan bir yıkım emri gönderdi. Aileler evlerinin yıkılması halinde çadırlarlada hayatlarını geçirmek zorunda kalacak. İsrailli makamlar, sıksık Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, inşaat izni olmadığı iddia edilen Filistinlilere ait evleri yıktığı biliniyor.

  • Bir Birleşmiş Milletler araştırmasına göre, bu tür inşaat izinlerini almanın imkansız olduğunu ortaya koydu. İnşaat izni yoksunluğu ise oturulacak ev eksikliğine sebep oluyor. Geçen Aralık ayında Al-Bustan bölgesinde 21 yıkım emri verildiği kaydedildi. 2020’de, işgalci İsrail güçleri tarafından, Doğu Kudüs’te 170, Batı Şeria’daki C bölgesinde 644 yıkım gerçekleştirdi. Bu 2016’dan beri en yüksek rakam olarak kaydedildi.

İsrail, Filistinlilere ait, özellikle Doğu Kudüs ve Silwan bölgelerinde yıkım faaliyletlerini, yeni yasa dışı yerleşimler inşa etmek amcıyla hızlandırmış durumda. Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında Filistinlilere ait evleri hedef alan yıkım faaliyletlerinin daha da hızlandığı belirtiliyor. Bu yıkımlar sonucu 442 filistinli evsiz kalmış durumda. Öte yandan İsrail işgal güçlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve biber gaz ile müdahale etmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Ramallah’ın doğusundaki Deir Jarir kasabasında da yasadışı yerleşim yerlerine karşı düzenlenen gösteride onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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