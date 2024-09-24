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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

11:5224/09/2024, Salı
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 900'ü aştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İşgalciler 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlarında aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 900'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#Batı Şeria
#İsrail
#Gazze

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