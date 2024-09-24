İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Terör devlet İsrail, 11 ayı aşkındır Filistinlileri öldürüyor ve haince her pisliği yapıyor. Katiller, şehit ettikleri Filistinlilerin naaşlarını da rahat bırakmıyorlar. İşgalciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi. Baskında bir evi kuşatan katiller, üç Filistinliyi şehit etti. Sosyal medyada yer alan görüntüde, üç İsrailli katilin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor ve Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan atıyor. İşgalciler, geçtiğimiz günlerde de şehit ettikleri Filistinlilerin naaşlarını iş makinaları ve buldozerlerle ezmişti.