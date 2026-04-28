İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

10:1628/04/2026, Salı
AA
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda, aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri bu sabah Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldedeki evlere zorla giren askerler, bir Filistinli genci gözaltına alırken kentin batısındaki Husan köyünde de yaklaşık 30 kişiyi alıkoydu.

Ebu Bekir Camisi meydanında toplanan ve İsrail askerlerince sorgulanan Filistinliler, darbedildikten sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Nablus'taki Beyt İba köyü ile Eski ve Yeni Asker mülteci kamplarına da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, evlerde arama yaptı.

Baskınlar sırasında, daha önce İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 6 eski tutuklu yeniden gözaltına alındı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Nisan Salı günün öne çıkan maçları