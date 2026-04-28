İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri bu sabah Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldedeki evlere zorla giren askerler, bir Filistinli genci gözaltına alırken kentin batısındaki Husan köyünde de yaklaşık 30 kişiyi alıkoydu.

Öte yandan Nablus'taki Beyt İba köyü ile Eski ve Yeni Asker mülteci kamplarına da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, evlerde arama yaptı.