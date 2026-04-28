İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 çocuk yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

08:3528/04/2026, Salı
AA
İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı ile kentin güneyindeki Yatta kasabasına baskınlar düzenledi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda 1 çocuk yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arrub'da askerler, kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açarak karşılık verdi.

Olayda 1 çocuk yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise İsrail askerleri, Yatta kasabasına bağlı El-Mutine bölgesinde 1 Filistinli ile eşini gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El Halil'in güneydoğusundaki Birin köyünde 5 ev ve bir ağıl için de yıkım kararı çıkardı.




TOKİ PARA İADESİ ZİRAAT BANKASI: TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR, KAÇ GÜNE YATAR? TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti Ne Zaman Geri Yatacak?