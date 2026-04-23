İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

15:2923/04/2026, Perşembe
AA
İsrail askerlerinin Nablus'un Rafidiya Mahallesi'ne baskınında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli Yusuf Sami Iştiyye hayatını kaybetti.
İsrail askerlerinin Nablus'un Rafidiya Mahallesi'ne baskınında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli Yusuf Sami Iştiyye hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskınlarının devam ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Nablus'un Rafidiya Mahallesi'ne baskınında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli Yusuf Sami Iştiyye hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1150 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

