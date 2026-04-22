Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi'nde Türkiye vurgusu: 35 İsrailliyi yargılamak cesur adım

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi, dünyanın farklı bölgelerinden milletvekilleri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve Birleşmiş Milletler raportörlerini bir araya getirdi.

“Gazze’yi daha geniş Filistin bağlamına yerleştirmek: İnsani ihtiyaçlar, hizmet çöküşü ve yapısal sınırlamalar” başlıklı panelde, Filistin’de yaşanan insani kriz ve uluslararası hukuki süreçler ele alındı.

Sumud; sevgi ve dayanışma temelli bir direniş

Panelde konuşan hukukçu ve analist Diana Buttu, Filistin’de yaşananların sistematik bir insanlıkdışılaştırma sürecinin sonucu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun uzun yıllardır süren ihlallere karşı “bilinçli bir cehalet” sergilediğini ifade etti. Buttu, Sumud girişiminin “sevgi ve dayanışma temelli bir direniş” olduğunu vurguladı.

"Artık siyasi anlamda harekete geçme zamanı"

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri ise İsrail’in Gazze’de 2,3 milyon insanı açlığa mahkûm ettiğini belirterek, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de yıkımın sürdüğünü söyledi. Fakhri, İsrail ile yapılan ortaklıkların askıya alınmasının kritik önemde olduğunu ifade ederek, “Artık siyasi anlamda harekete geçme zamanı” dedi.

BM Kalkınma Hakkı Özel Raportörü Surya Deva da işgalin yalnızca insani değil, yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, uluslararası sistemdeki ayrımcı yaklaşımın sorgulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 35 İsrailliyi yargılama adımı

Kongrede ayrıca Küresel Sumud Filosu Yürütme Kurulu Üyesi Patrick Bosch, parlamenterlere ve destek veren ülkelere teşekkür etti. Bosch, İspanya, İrlanda, Kolombiya ve Güney Afrika gibi ülkelerde başlatılan yargı süreçlerinin yanı sıra Türkiye’nin de 2025 Sumud Filosu kapsamında 35 İsrailli yetkili hakkında, aralarında Netanyahu, Ben-Gvir ve Israel Katz’ın da bulunduğu isimler için başlattığı yargı sürecine dikkat çekti.

"Bu davalar diğer ülkelere örnek olmalı"

Bosch, Türkiye’nin bu adımını “önemli ve cesur bir girişim” olarak nitelendirerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerce açılan davaların Gazze meselesine duyarlı olan ve destek veren ülkelere örnek olması temennisinde bulundu. Ayrıca adaletin tek bir yargı alanına bırakılmaması gerektiğini, küresel bir sorumluluk haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarda ortak vurgu, Filistin’deki durumun yalnızca insani değil aynı zamanda siyasi bir mesele olduğu ve uluslararası toplumun artık daha net ve aktif bir tutum alması gerektiği yönünde oldu.







