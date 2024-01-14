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İşgalci İsrail askerleri biri çocuk üç Filistinliyi şehit etti

Terör devleti İsrail'in askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk üç Filistinliyi şehit etti. Yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı. Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise işgalci İsrail güçlerinin Er-Rim Vadisinde iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

18:11 - 14/01/2024 Pazar
AA
İsrail askeri (Foto: Arşiv)
İsrail askeri (Foto: Arşiv)

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti ile doğudaki Eriha kentinde biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan Luey es-Sufi (14) isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Naaşları Filistin Kızılayına teslim edildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail güçleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabası yakınlarında bulunan Er-Rim Vadisinde 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

İsrail güçleri, Filistinlilerin naaşlarını Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında ise öldürülen Filistinlilerin Ahmed Musa Muhammed Cebbarin ve Celal İsa Muhammed Cebbarin olduğu ifade edildi.

"Avlanmaya çıktıkları sırada vuruldular"

Sağlık Bakanlığı ya da Kızılaydan Filistinlilere neden ateş açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, görgü tanıkları, söz konusu Filistinlilerin, Seir ve Eş-Şuyuh kasabaları üzerine kurulu olan Asfar Yahudi yerleşim birimi yakınlarında avlanmaya çıktıkları sırada vurulduklarını belirtti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 350'ye yükselmiş oldu.



#Batı Şeria
#İsrail
#Gazze
#Saldırı
#Filistin Kızılayı
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