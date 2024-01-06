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Dünya

İşgalci İsrail askerlerinden hem soykırım hem hırsızlık: Gazze'den yaklaşık 25 milyon dolarlık para, altın ve değerli eşya çaldılar

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in askerleri Gazze Şeridi'nde hırsızlık da yapıyor. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.

18:15 - 6/01/2024 Cumartesi
AA
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de hırsızlık yapıyor.
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de hırsızlık yapıyor.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.

İşgalci askerler boşalttıkları evlere girip soygun yapıyor

Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.

Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.

İsrail ordusu ele geçirdiği 5 milyon şekeli Savunma Bakanlığına aktardı

Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.


Yardıma gelen Gazzelileri de alçakça katlettiler
Yardıma gelen Gazzelileri de alçakça katlettiler

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in vahşi saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli sivillere alçakça bir saldırı daha gerçekleştirildi. Gazze'nin güneyindeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde işgalci İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sokakta yürüyen Filistinli vatandaşa hava saldırısı gerçekleştirdiği görüldü. İşgalci Siyonistler tarafından evine gelen telefonla 'Gazze'nin güneyindeki güvenli bölge Deyr el-Balah'a gitmesi' söylenen Filistinli vatandaş, evinden çıktıktan kısa bir süre sonra saldırıya uğradı. Şehit olan Gazzelinin kardeşi ve güvenlik kamerasındaki görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısının kuzeni olay yerine gidince ikinci saldırı gerçekleşti. Üç Filistinli vatandaşın ikisi olay yerinde şehit olurken birisinin durumu ise hala ağır.


#İsrail
#Gazze
#Hırsızlık
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