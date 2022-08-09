İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki olaylarda gerçek mermiyle yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Ramallah ve El Halil kentlerinde gerçek mermiyle yaralanan 7 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, göğsünden vurularak ağır yaralanan ve El Halil Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan 17 yaşındaki Mumin Yasin Cabir'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ağır yaralı bir kişinin de ameliyatının devam ettiği aktarıldı.

GÜNDEM İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Batı Şeria'da üç Filistinliyi öldürmesini kınadı

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak için Batı Şeria'nın pek çok kentindeki işletmelerde greve gidilmişti.

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Üç Filistinlinin katledilmesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığı belirtilmişti.

DÜNYA İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü

"Filistinli İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" kaydedilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edilmişti.

Hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim en-Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" ileri sürülmüştü.