|
Dünya

İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti: İlk yardım müdahalesine izin vermediler

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti. Tanıklar, İsrail güçlerinin, Filistinliye ilk yardım için müdahale edilmesine izin vermediğini ifade etti. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 151 Filistinliyi şehit etti.

20:19 . 13/05/2023 Cumartesi
AA
İşgalci İsrail yaraladığı Filistinliye sağlık müdahalesine izin vermedi. Bir kişi şehit oldu.

İşgalci İsrail yaraladığı Filistinliye sağlık müdahalesine izin vermedi. Bir kişi şehit oldu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Muhammed Atatira'nın (33) şehit olduğu
" kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tura beldesi yakınındaki Er-Reyhan askeri kontrol noktasından elektrikli bisikletiyle geçen Atatira, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Filistinliye ilk yardım için müdahale edilmesine izin vermediğini ifade etti.

Cenin'in güneybatısında Yabed beldesinde oturan ve herhangi bir siyasi oluşuma bağlı olmadığı öğrenilen Atatira için beldede yas ilan edildi.

  • Bakanlıktan gün içinde yapılan bir diğer açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğü bilgisi verilmişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 151 Filistinliyi öldürdü.

Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi.



#İşgalci İsrail
#Doğu Kudüs
#Şehit
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları