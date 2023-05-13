İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti: İlk yardım müdahalesine izin vermediler

İşgalci İsrail yaraladığı Filistinliye sağlık müdahalesine izin vermedi. Bir kişi şehit oldu.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tura beldesi yakınındaki Er-Reyhan askeri kontrol noktasından elektrikli bisikletiyle geçen Atatira, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Tanıklar, İsrail güçlerinin, Filistinliye ilk yardım için müdahale edilmesine izin vermediğini ifade etti.
Cenin'in güneybatısında Yabed beldesinde oturan ve herhangi bir siyasi oluşuma bağlı olmadığı öğrenilen Atatira için beldede yas ilan edildi.
- Bakanlıktan gün içinde yapılan bir diğer açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğü bilgisi verilmişti.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 151 Filistinliyi öldürdü.
Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi.