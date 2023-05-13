İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti: İlk yardım müdahalesine izin vermediler

The Economist'in Erdoğan ile ilgili skandal söylemine "Söylenecek en aptalca şey" yorumunda bulunan Middle East Eye, Türkiye'de seçimlerin hala özgürce yapılabildiğine dikkat çekti ve "Der Spiegel kapağında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu parçalanmış bir Yahudi tahtına oturtsaydı ve arkasında Davut Yıldızı parçalansaydı, ortaya çıkacak kargaşayı hayal edebiliyor musunuz?" diye sordu.