Dünya İşgalci İsrail Filistinli bir çocuğu şehit etti
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu başından vurarak şehit etti.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Filistinli bir çocuğu şehit etti
Foto: Arşiv

Filistin resmi televizyon kanalının haberine göre, Filistinli Amir Ebu Zeytun (16), İşgal güçlerinin gece geç saatlerde Nablus kentine bağlı Balata mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Balata mülteci kampına baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına almak isteyen işgalci İsrail güçleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında yaşanan silahlı çatışmada iki Filistinli de yaralandı.

İşgalci İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermiler kullandığı baskın sırasında, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusundan gelişmelere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

5 günde 4 Filistinli şehit edildi

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında açtıkları ateş sonucu bu yılın başından bu yana 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait evleri yıktı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait evleri yıktı
İsrail askerleri, yaklaşık 4 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait 3 evi yıktı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Celeme kontrol noktasında 14 Eylül 2022'de öldürülen 2 Filistinlinin Kafr Dan köyünde yaşayan ailelerine ait 3 ev, bu sabah İsrail güçleri tarafından yıkıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 14 Eylül 2022'de El-Celeme kontrol noktası yakınlarında çıkan çatışmada bir İsrail askerinin öldürüldüğünü hatırlatarak, Kafr Dan köyünde olayın faillerinin evlerini yıkmak için 'askeri operasyon' düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail askerleri gece saatlerinde Kefr Dan köyüne düzenlediği baskında 21 yaşındaki Muhammed Samir Huşiye ile 17 yaşındaki Fuad Mahmud Ahmed Abid'i öldürmüş, biri ağır olmak üzere 8 Filistinliyi de yaralamıştı. İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından 'toplu cezalandırma' anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

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