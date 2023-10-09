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İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun Hastanesini hedef aldı: Hizmetler durduruldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırılarına maruz kaldı. Hastane çalışanlarının giriş çıkışı imkansız hale getirildi. Bombaların hedefi olan hastanede hizmetler durduruldu.

17:38 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun Hastanesi çevresinin defalarca hedef aldığı belirtildi.


Saldırıların hedefi oldu

Saldırıların hastane çalışanlarının giriş çıkışını imkansız hale getirdiği gibi hastanenin büyük bir kısmına da hasar verdiği aktarılan açıklamada, hastanenin hizmetlerini durdurduğu kaydedildi.


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.





#Beyt Hanun
#Hastane
#İsrail
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