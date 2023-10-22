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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi.

11:38 . 22/10/2023 Sunday
AA
İşgalci İsrail, kutsal yerleri de hedef almaya devam ediyor.

İşgalci İsrail, kutsal yerleri de hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 5 camiyi daha tamamen yıktığı belirtilen açıklamada,
"İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana tamamen yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi"
ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı dün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıklamıştı.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verilmişti.

#Gazze
#İsrail
#Flistin
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