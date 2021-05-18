Dünya İşgalci İsrail Gazzede bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Gazze'de bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı

İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda bir cami ve 12 sivil yerleşim alanını hedef aldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Gazzede bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı
Arşiv

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'ne yönelik yoğun bombardıman sonucu bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Vurulan binalardan birinin 6 katlı olduğu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile İslam Üniversitesi'ne ait bir grup okulun yakınında yer aldığı aktarıldı.

Bombalanan binanın en alt katında bir cami, diğer katlarda ise eğitim merkezlerinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Refah ve Han Yunus kentlerinde de sivil yerleşim bölgelerini vurdu. Saldırılarda kıyılar ve tarım alanları da hedef alındı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 61'i çocuk olmak üzere 213'e çıktığını açıklamıştı. Saldırılarda 1442 kişi de yaralandı.

BM duyurdu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
DÜNYA
BM duyurdu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Evi bombalanan Filistinli Nadeen dünyaya seslendi: İşgalcilere silah vermeyi bırakın
DÜNYA
Evi bombalanan Filistinli Nadeen dünyaya seslendi: İşgalcilere silah vermeyi bırakın
Abone Ol Google News
İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor

'İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor'

​Herkese küstü tarlanın ortasında tek başına yaşıyor.
İş makinesiyle denize daldı

İş makinesiyle denize daldı

Turistler ilçeyi birbirine katan vatandaşı şaşkınlıkla izledi.
Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang: Selçuk Bayraktar SİHA alanında bir deha

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek.

TBMM'de Filistin oturumu: Bakan Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'<br>önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.