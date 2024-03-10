İşgalci İsrail Gazze’de su kuyularını yok ediyor: 3 çocuk daha açlıktan öldü

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra Şifa Hastanesi'nde 3 çocuğun daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze’deki su kuyularını yok eden İsrail güçleri, halkı galeyana getirmek için ise uçaklardan provokatif braoşürler atıyor.

DAHA FAZLA OLABİLİR

El-Kudra, kentte açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini, kendilerinin yalnızca hastanedeki verileri kayda alabildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, 378 bin kişi "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

4 KUYUDAN 3’ÜNÜ YOK ETTİ

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye’nin Belediye Başkanı Mazen el-Najjar, İsrail ordusunun kenti susuzluğa sürüklemek için su kuylarını hedef aldığını kaydetti. Belediye Başkanı, işgalci gücün saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyi için kritik öneme sahip 4 su kuyusunun İsrail saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Gıda ürünlerinin fiyatlarının hızla arttığını belirten El-Najjar, son kullanma tarihi geçmiş gıdaların bile fahiş fiyatlarla satıldığını dile getirdi.

PROVOKATİF BROŞÜR

Kente uyguladığı abluka ile insanları açlıktan ölmeye mahkum eden terör devleti İsrail, diğer yandan halkı galeyana getirmek için uçaklarla Gazze üstünden broşürler atıyor. Gazze'nin güneyine havadan "el-Vaki" (Gerçek) başlıklı yüzlerce Arapça bülten atıldı. Bültenin kapağında bir yanda Gazze'de harabeye dönmüş evlerinde iftar sofrasında oturan Filistinli aile fotoğrafı, diğer yanda ise ziyafet sofrasında Hamas liderleri İsmail Heniye ve Halid Meşal'in fotoşoplu fotoğrafına "Hayırlı Ramazanlar" ifadesiyle yer verildi. Bültende Gazze'de yaşanan yıkım ve insani felaket için Hamas'ı suçlayan Arapça makale, karikatür ve fotoğraflar bulunuyor.







