İşgalci İsrail Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişini durdurdu

Filistin yönetimi idaresindeki Gazze'ye Mal Girişi Koordinasyon Komitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail hükümeti, yarından itibaren bir sonraki emre kadar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişinin tamamıyla durdurulmasına karar verdi.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı müfettişlerin bugün, Gazze'den Kerm Ebu Salim'e gelen 3 TIR'da inceleme yaptığı ve giysilerin astarları içine gizlenmiş birkaç kilo ağırlığında yüksek kalitede patlayıcı madde tespit ettiği öne sürüldü.