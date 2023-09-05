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İşgalci İsrail Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişini durdurdu

İşgalci İsrail', "patlayıcı madde kaçakçılığı" yapıldığı gerekçesiyle Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişinin durdurulmasına karar verdi. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, giysilerin astarları içine gizlenmiş birkaç kilo ağırlığında yüksek kalitede patlayıcı madde tespit edildiği öne sürüldü.

09:55 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin yönetimi idaresindeki Gazze'ye Mal Girişi Koordinasyon Komitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail hükümeti, yarından itibaren bir sonraki emre kadar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişinin tamamıyla durdurulmasına karar verdi.

Giysilerin içine patlayıcı madde gizlendiğini iddia ettiler

İsrail söz konusu karara gerekçe olarak, Gazze'den Batı Şeria'ya giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderilmesini gösterdi.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı müfettişlerin bugün, Gazze'den Kerm Ebu Salim'e gelen 3 TIR'da inceleme yaptığı ve giysilerin astarları içine gizlenmiş birkaç kilo ağırlığında yüksek kalitede patlayıcı madde tespit ettiği öne sürüldü.

Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı

"Patlayıcı maddelerin terör unsurlarına gönderildiğinin düşünüldüğü" savunulan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da onayını alarak Gazze'den İsrail'e mal sevkiyatının durdurulması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Kerm Ebu Salim, Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.



#İsrail
#Gazze
#Batı Şeria
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