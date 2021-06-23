Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüste 23 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüste 23 Filistinliyi gözaltına aldı
Arşiv

İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Batı Şeria'da 22, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınlar arasında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuk ile 2 eski tutuklunun bulunduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İşgalci İsrail güçleri Şam Kapısı'nda temizlik yapan Filistinlilere saldırdı
OYNAT 00:42
İşgalci İsrail güçleri Şam Kapısı'nda temizlik yapan Filistinlilere saldırdı
İsrail güçleri, aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bayrak yürüyüşü için toplandığı Şam Kapısı'nda, temizlik yapan Filistinlilere saldırdı.


Abone Ol Google News
Görenler şaşırıyor

Görenler şaşırıyor

​Şehrinde bu işi yapan tek kadın...
Guinnesse hazırlanıyor

'Guinness'e hazırlanıyor

İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor.
Her zaman ulaşılır olun

​Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

​Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı.

​Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan edildi.

​Sağlık çalışanları için önemli gelişme.

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
Gündem

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor
Gündem

İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, '10 Ekim Katliamı' davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadelere yanıt olarak kamuoyu açıklamasında bulundu. Vakıf, ''10 Ekim Katliamı davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadeler çarpıtılarak vakfımızın İŞİD’e yardım ettiği iftirasında bulunulmuştur'' diyerek ''Bahse konu sosyal medya paylaşımları ya da haber içeriklerine bakıldığında, “Çamur at izi kalsın” saikiyle hareket edildiği, vakfımızla terör örgütleri arasında bağ kurulmaya çalışıldığı, yapılan yardım çalışmalarının bölgedeki insanlara yönelik değil de sanki illegal yapılara yönelik gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.