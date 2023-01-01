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İşgalci İsrail güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatıp Yahudilere açtı

İsrail güçleri, Yahudi bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatıp Yahudi yerleşimcilere açtı. Cami yetkilisi, Harem-i İbrahim'in Yahudi bayramları nedeniyle dün akşam 10'da kapatıldığını, caminin bu akşam 10'a kadar da kapalı kalacağını ifade etti.

17:47 . 16/09/2023 Cumartesi
AA
Harem-i İbrahim Camisi

Harem-i İbrahim Camisi

İsrail güçleri, Yahudi bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatıp Yahudi yerleşimcilere açtı.


Cami yetkilisi Gassan er-Recebi, Harem-i İbrahim'in Yahudi bayramları nedeniyle dün akşam 10'da kapatıldığını, caminin bu akşam 10'a kadar da kapalı kalacağını ifade etti.


Recebi, İsrail güçlerinin görevlileri dahil camiyi tüm Müslümanlara kapatıp Yahudi yerleşimcilere açtığını kaydetti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.


İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.



Yahudiler, dini yılbaşı Roş Aşana için dün akşam resmi tatile girmişti. Yeni yılın hemen ardından gelen dini bayram "Yom Kippur" ise 24 Eylül'de idrak edilecek. Sukot (Çardaklar) Bayramı 29 Eylül-1 Ekim'de, Simha Tora ise 6-8 Ekim'de kutlanacak.


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, "Roş Aşana" nedeniyle 15 Eylül'de öğleden sonra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin giriş çıkışlara kapatılacağı, pazar gününe kadar da bu durumun devam edeceğini duyurmuştu.





#Harem-i İbrahim Camisi
#İsrail
#Müslüman
#Yahudi
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