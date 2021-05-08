İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor İsrail güvenlik güçleri, Şeyh Cerrah mahallesi ile Batı Şeria'da oturma eylemi yapan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırıyor. Filistin Kızılayı, yaşanan arbedelerde 53 kişinin yaralandığını açıkladı. İşgalciler dün de Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaati hedef almış, yüzlerce masum sivili yaralamıştı.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2021, 22:47 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2021, 00:10 AA