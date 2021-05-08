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Dünya İşgalci İsrail güçleri Kudüste saldırılarına devam ediyor
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor

İsrail güvenlik güçleri, Şeyh Cerrah mahallesi ile Batı Şeria'da oturma eylemi yapan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırıyor. Filistin Kızılayı, yaşanan arbedelerde 53 kişinin yaralandığını açıkladı. İşgalciler dün de Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaati hedef almış, yüzlerce masum sivili yaralamıştı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Kudüste saldırılarına devam ediyor
İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti.

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Ses bombaları ile saldırdılar

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Saldırılarda 53 kişi yaralandı.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

İşgalci İsrail polisi Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor
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İşgalci İsrail polisi Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor
İşgalci İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Ayasofya-i Kebir Camisi'nden Mescid-i Aksa'ya dua
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Ayasofya-i Kebir Camisi'nden Mescid-i Aksa'ya dua
Kadir Gecesi'nin idrak edildiği Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dua edildi. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde edilen duada: 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksayı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım' denildi.

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Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti
İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında işgalci İsrail güçlerinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, sabah namazı için tekbirler eşliğinde yeniden mescide akın etti.

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