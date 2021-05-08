İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor
İsrail güvenlik güçleri, Şeyh Cerrah mahallesi ile Batı Şeria'da oturma eylemi yapan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırıyor. Filistin Kızılayı, yaşanan arbedelerde 53 kişinin yaralandığını açıkladı. İşgalciler dün de Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaati hedef almış, yüzlerce masum sivili yaralamıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.
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İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.