İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçek mermiyle başından yaraladığı Filistinli gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.





İşgalci İsrail güçlerinin dün El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda gerçek mermiyle başından yaraladığı 22 yaşındaki Muhammed İsmail Cevabire kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail güçlerinin Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdüğü baskının ardından dün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.





Olaylarda Cevabire'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından vurulduğu ve El-Ehli Hastanesine nakledilerek yoğun bakıma alındığı aktarılmıştı. Cevabire'nin aldığı yara sebebiyle beyninin büyük bir kısmının zarar gördüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusundan Nablus'ta katliam

İşgalci İsrail güçleri, 22 Şubat’ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.





Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.





Filistin resmi verilerine göre, yılbaşından bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu işgal altındaki topraklarda, 13'ü çocuk 65 Filistinli öldürüldü.







