İşgalci İsrail kuzeydeki 28 yerleşim yerini tahliye edilecek

IDF’ten yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Yönetim Otoritesi (NEMA) ve IDF, Lübnan sınırından 2 kilometreye kadar olan bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere tahliye edilmesini öngören bir planın uygulamaya konulduğunu duyurdu. Planın uygulanması Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandı. Kısa bir süre önce Kuzey Komutanlığı yerel makamların başkanlarını kararla ilgili olarak bilgilendirdi” denildi.