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Dünya

İşgalci İsrail kuzeydeki 28 yerleşim yerini tahliye edilecek

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde, Lübnan sınırında bulunan 28 yerleşim yerinin tahliye edileceği aktarıldı.

11:51 . 16/10/2023 الإثنين
DHA
Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi. (Foto: Arşiv)

Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi. (Foto: Arşiv)

IDF’ten yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Yönetim Otoritesi (NEMA) ve IDF, Lübnan sınırından 2 kilometreye kadar olan bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere tahliye edilmesini öngören bir planın uygulamaya konulduğunu duyurdu. Planın uygulanması Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandı. Kısa bir süre önce Kuzey Komutanlığı yerel makamların başkanlarını kararla ilgili olarak bilgilendirdi” denildi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısının ardından başlatılan operasyondan sonra Lübnan tarafından da İsrail’e saldırılar olmuştu.

#İsrail
#Lübnan
#IDF
#Yoav Gallant
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