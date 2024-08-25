İşgalci İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Hizbullah'tan 'Şükür' misillemesi! Füzelerle karşılık veriyor

İşte dakika dakika bölgede yaşanan sıcak gelişmeler....





08.04 Hizbullah saldırıların ilk aşamasını tamamladı

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah'ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi. İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail'in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı. Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi. İsrail Lübnan'a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da komutanlarından Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

08.00 İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

Tel Aviv ve İsrail'in kuzeyinde bazı kısıtlamalar getirildi

Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.





07.16 İsrail ABD'ye bilgi verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı. Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti. Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.

06.49 Hizbullah 'Şükür' için intikam saldırısı duyurusu yaptı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi. Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.





06.41 İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a saldırıları görüşmek için toplanacak

İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek. Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Öte yandan İsrail'in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi. Walla News'in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

06:26 İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmaya başladı

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.

06:04 Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.

Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion'a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.





05:40 İşgalci İsrail'den Hizbullah hedeflerine saldırı

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.











