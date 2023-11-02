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Dünya

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de darbe aldı: Netanyahu'dan 'acı kayıplarımız var' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik başlatılan kara harekatına ilişkin, "Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" açıklamasını yaptı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:56 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:03 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki işgal saldırıları sırasında çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki işgal saldırıları sırasında çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını kısmi olarak karaya taşıdı. Gelişmelerin ardından sahada ciddi çatışmaların yaşandığı ve İsrail askerlerinin ağır darbe aldığı iddia edildi. İsrail basınında, konuya ilişkin
"Birliklerimiz Gazze'de çok kötü bir durumda kaldı. Ayrıntı veremiyoruz, sadece dua edin"
haberleri çıktı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail basınına 'susun' mesajı verip,
"Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız."
ifadelerini kullandı.

İsrail 'kayıplarımız var' açıklamasını yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de darbe aldıklarını fakat kendilerini hiçbir şeyin durduramayacağını söyledi.

Netanyahu,
"Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var"
açıklamasını yaptı.
"İlerleme kaydediyoruz"
diyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve
"Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini"
kaydetti.

İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu
İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de katliamı tam 27. gündür aralıksız devam ediyor. Eli kanlı İsrail ordusu dün, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 20 saat içinde ikinci kez bombaladı. Saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte ölenlerin sayısının 265 artarak 9 bin 61'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sının ise kadın olduğu açıklandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise "Bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" dedi.

Yahudi işgalciler Batı Şeria’da Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine saldırdı
Yahudi işgalciler Batı Şeria’da Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin, Nablus'ta Filistinlilere ait ev ile araçlara saldırdığı ve tarım arazilerini ateşe verdiği belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinin batısındaki Cit kasabasına baskın düzenledi. Filistinlilere ait ev ve araçlara saldıran yerleşimciler, tarım arazilerini de ateşe verdi. İsrail askerlerinin ve polisinin, olay yerinde olduğunu ancak Yahudilerin saldırılarına engel olmadığını ifade eden tanıklar, yolun Filistinlilere ait araçların geçişine kapatıldığını kaydetti.





#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
2 saat önce
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