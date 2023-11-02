İşgalci İsrail ordusu Gazze'de darbe aldı: Netanyahu'dan 'acı kayıplarımız var' açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki işgal saldırıları sırasında çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını kısmi olarak karaya taşıdı. Gelişmelerin ardından sahada ciddi çatışmaların yaşandığı ve İsrail askerlerinin ağır darbe aldığı iddia edildi. İsrail basınında, konuya ilişkin
"Birliklerimiz Gazze'de çok kötü bir durumda kaldı. Ayrıntı veremiyoruz, sadece dua edin"
haberleri çıktı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail basınına 'susun' mesajı verip,
"Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız."
ifadelerini kullandı.
İsrail 'kayıplarımız var' açıklamasını yaptı
İsrail 'kayıplarımız var' açıklamasını yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de darbe aldıklarını fakat kendilerini hiçbir şeyin durduramayacağını söyledi.
Netanyahu,
"Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var"
açıklamasını yaptı.
"İlerleme kaydediyoruz"
diyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve
"Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini"
kaydetti.
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
2 saat önce