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Dünya

İşgalci İsrail ordusunun barbarlığı: Yerde 'ambulans' diyerek yardım isteyen Filistinliyi katlettiler

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail bir barbarlığa daha imza attı. İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz etti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yerde yaralı yatan Filistinli gence işgalci İsrail askerlerinin ateş ettiği, şehadet getiren gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

22:18 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 22:21 - 11/06/2024 Salı
AA
Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı Filistinliyi katletti.
Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı Filistinliyi katletti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi katlettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldüğü belirtildi.

Yerde yatan Filistinliyi acımadan katlettiler

Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor.

O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu bildirildi.



#Batı Şeria
#İsrail
#Ambulans
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