Dünya İşgalci İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksaya "Sukot Bayramı" baskını
ORTADOĞU

İşgalci İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Sukot Bayramı" baskını

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, "Sukot Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Gün içinde daha fazla yerleşimcinin Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksaya Sukot Bayramı baskını
Arşiv.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 331 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediğini kaydetti.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, 11 Ekim'de Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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