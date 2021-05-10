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Dünya İşgalci İsrail savaş uçakları ile saldırdı 9u çocuk 20 kişi şehit oldu
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İşgalci İsrail savaş uçakları ile saldırdı: 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında 9'u çocuk olmak üzere 20 kişinin şehit olduğunu, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu açıklamıştı.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail savaş uçakları ile saldırdı: 9u çocuk 20 kişi şehit oldu
İsrail'in kanlı saldırıları artarak devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

20 sivil şehit oldu

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi düzenlenen hava saldırılarında 9’ü çocuk 20 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Saldırılarda 65 kişi de yaralandı.

Gazze’den Kudüs’e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kudüs’ün ardından İsrail’in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmişti. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

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Hamas, İsrail’e ültimatom vermişti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

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