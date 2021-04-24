İşgalci İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

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Tevfik Göksu İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kanal İstanbul ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının hatalı olduğunu belirterek Terkos Gölü'nün tuzlanacağı eleştirilerine "Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü?" cevabını verdi. Göksu, İmamoğlu'nun açıkladığı sosyal yardım bütçesi rakamlarının da yanlış olduğunu denetim raporu ile ortaya çıkardı.