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Dünya İşgalci İsrail tankları Gazzede Hamasa ait noktaları vurdu
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İşgalci İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İşgalci İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail tankları abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktalara ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail tankları Gazzede Hamasa ait noktaları vurdu
Hamas noktalarının vurulma anından bir kare

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının duyurulmasının ardından İsrail-Gazze sınırında konuşlanmış durumdaki tanklar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme noktalarına saldırdı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İşgalci İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas'a ait bir askeri noktanın tanklarla vurulduğu belirtildi.

  • İsrail ordusu daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Gazze'den İsrail'e yeniden çok sayıda roket mermisinin atıldığını duyurdu. Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 3 roketten birinin demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğer ikisinin Gazze-İsrail sınır şeridi yakınlarına düştüğü ifade edilmişti.

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