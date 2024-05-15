İşgalci İsrail Topyekûn saldırıya hazırlanıyor

CNN'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, İsrail ordusunun topyekûn bir kara saldırısı için gerekli kuvveti Refah'ın güneyine yığdığını belirtirken, bölgede yaşayan bir milyondan fazla sivilin tahliyesi için yeterli hazırlıkların olmadığına vurgu yaptı. Washington Post gazetesinin (WP) ABD'li üst düzey yetkililere dayandırarak verdiği bilgiye göre ise ABD Başkanı Joe Biden, İsrail tarafına Refah'taki askeri harekatı durdurması karşılığında mali ve istihbarat desteği teklifi sundu. Yetkililer, harekatın genişletilmemesi halinde İsrail'e Hamas liderleri ve tünellerle ilgili istihbarat desteği sunmak ve Refah'tan tahliye edilen siviller için barınma yerleri oluşturulmasında yardım etme sözü verdi.

Öte yandan, yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail tankları boş arazileri geçerek Refah'ta binaların olduğu meskun mahallere girmeye başladı. Bölgede Hamas ile işgal güçleri arasında şiddetli çatışmaların başladığını bildiren söz konusu kaynaklar, İsrail tanklarının Refah iç bölgelerindeki El-Cenine, El-Selam ve El-Brezilya mahallelerinde görülmeye başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise dün yayınladığı açıklamada, İsrail güçlerinin Refah'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 82 sivil yaşamını yitirirken 234 sivil ise yaralandı. İsrail ordusu ile Hamas arasında Refah'ın doğusunda da şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edililirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, El-Selam mahallesindeki İsrail kuvvetlerine anti-zırh ve anti-personel füzeleriyle düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı. İsrail ordusu ise son günlerdeki çatışmalarda en az 11 askerinin ağır yaralandığını ilan etti.