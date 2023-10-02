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İşgalci İsrail Yahudilerin dini bayramında El Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İşgalci İsrail, Yahudilerin dini bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı.

12:45 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
El Halil'deki İbrahim Camisi

El Halil'deki İbrahim Camisi

Harem-i İbrahim
Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, "İşgalci İsrail makamları, Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle Harem-i İbrahim Camisi'ni bugün ve yarın kapattı." dedi.

Recebi, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların girişine kapattıktan sonra genellikle tüm bölümlerini Yahudi yerleşimciler için açtığını, yüksek sesli merasimler ile bazı dini ritüellerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Filistinli yetkili,
"İsrail, zaman ve mekan olarak devam ettirdiği bölünmüşlüğün bir parçası olarak farklı bayramlar bahanesiyle Harem-i İbrahim'i yılda 10 gün Müslümanlara kapatıyor; Yahudi yerleşimcilere açıyor."
ifadesini kullandı.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı bir hafta boyunca devam edecek.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan
Mescid-i Aksa
'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.




#Harem-i Şerif
#İsrail
#Mescid-i Aksa
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